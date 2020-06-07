الكشف عن النادي السعودي المهتم بضم حسام عاشور









كشفت تقارير صحفية سعودية عن النادي السعودي الذي يرغب في ضم حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان حسام عاشور قد خرج منذ عدة أيام وأكد أنه تراجع في قرار الاعتزال وينوي الاستمرار لمدة موسم أخر في الملاعب.





كما كشف حسام عاشور أنه يملك بعض العروض من الدوري البرتغالي والدوري السعودي للتعاقد معه في الصيف القادم.





وأكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي اتحاد جده السعودي هو من يرغب في ضم حسام عاشور في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.





وأشارت التقارير إلى أن نادي اتحاد جده يريد ضم حسام عاشور في الصيف لخلافة كريم الأحمدي لاعب وسط الفريق بالموسم القادم.





وسيحسم حسام عاشور قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم القادم خلال الأيام القليلة القادمة ليختار النادي الأفضل له.



