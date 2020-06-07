مفاجأة.. ليفربول يجهز راتب ضخم لتجديد عقد نجم الفريق









يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد واحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة لضمان استمراره لأطول فترة ممكنه.





وأكدت شبكة "فوتبول أنسايدر" الإنجليزية أن نادي ليفربول عازم على تجديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق في الفترة القادمة.





وينتهي عقد فيرجيل فان دايك مع نادي ليفربول بشكل رسمي بنهاية موسم 2023 القادم.





وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول يريد تجديد عقد فان دايك لفترة طويلة مع الفريق لمدة 7 مواسم قادمة ليستمر مع الريدز حتى اقترابه اعتزال كرة القدم.





وكشفت الشبكة أن ليفربول يجهز راتب ضخم لتجديد عقد فان دايك يصل إلى 200 ألف جنية إسترليني في الموسم الواحد بالاضافه إلى بعض الحوافز والمكافآت.





وذكرت الشبكة أن فان دايك يرحب بالاستمرار في ليفربول ولا يمانع في تجديد عقده ولكن يتبقى فقط انهاء بعض التفاصيل قبل أن يعلن النادي تجديد عقد اللاعب بشكل رسمي.



