Advertisements

مفاجأة.. ليفربول يجهز راتب ضخم لتجديد عقد نجم الفريق

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:08 ص
ليفربول
ليفربول
حسام مجدي


يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد واحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة لضمان استمراره لأطول فترة ممكنه.

وأكدت شبكة "فوتبول أنسايدر" الإنجليزية أن نادي ليفربول عازم على تجديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق في الفترة القادمة.

وينتهي عقد فيرجيل فان دايك مع نادي ليفربول بشكل رسمي بنهاية موسم 2023 القادم.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول يريد تجديد عقد فان دايك لفترة طويلة مع الفريق لمدة 7 مواسم قادمة ليستمر مع الريدز حتى اقترابه اعتزال كرة القدم.

وكشفت الشبكة أن ليفربول يجهز راتب ضخم لتجديد عقد فان دايك يصل إلى 200 ألف جنية إسترليني في الموسم الواحد بالاضافه إلى بعض الحوافز والمكافآت.

وذكرت الشبكة أن فان دايك يرحب بالاستمرار في ليفربول ولا يمانع في تجديد عقده ولكن يتبقى فقط انهاء بعض التفاصيل قبل أن يعلن النادي تجديد عقد اللاعب بشكل رسمي.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 11 ساعة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ يوم

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على أول الإعلاميين المتعافيين من فيروس "كورونا"

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 6 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين