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كارتيرون يحدد راحلين الزمالك

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:04 ص
كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
حدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، اللاعبين المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات المقبلة، من اللاعبين الذين خرجوا من حساباته الفنية بالموسم الجديد.

ويأتي الرباعي كابونجو كاسونجو وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو على رأس أبرز المرشحين للرحيل عن الزمالك في نهاية الموسم الحالي، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل.

ويضع المدرب الفرنسي بعض اللاعبين في قائمة الانتظار سوف يحسم مصيرهم بشكل نهائي بعد الاستقرار على الصفقات الجديدة واللاعبين هم محمد عبد السلام وإسلام جابر وإمام عاشور، ولم يشارك الثلاثي بشكل منتظم مع الفريق الأبيض تحت قيادة كارتيرون.

ويفاوض الزمالك بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية للتعاقد معهم سواء لاعبين عرب أو بعض اللاعبين المحليين لتدعيم صفوفه ببعض الصفقات القوية استعدادًا للموسم الجديد.

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