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لاتسيو يرفع قيمة لاعبه التسويقية أمام عرض باريس

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:01 ص
لاتسيو
لاتسيو
علاء خليف
تلقي نادي لاتسيو الإيطالي عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع لاعبه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان عرض مبلغ 60 مليون يوروس للحصول على خدمات الصربي "سافيتش" إلي نادي لاتسيو رفض العرض الباريسي وتمسك باستمرار اللاعب مع الفريق بالموسم الجديد.

وأشار موقع "le 10 sport" أن نادي لاتسيو يتمسك بالحصول على 85 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعبه الصربي إلي النادي الباريسي في الموسم المقبل، حيث تراجع قيمة اللاعب التسويقية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويحظي سافيتش بإهتمام بعض الأندية الأوروبية بجانب النادي الباريسي، أبرزهم يوفنتوس وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، وذلك بعد تألق اللاعب رفقة الفريق الإيطالي بالموسم الحالي.

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