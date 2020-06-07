"المرور" تقدم نصائح مهمة للمواطنين لتجنب وقوع حوادث

نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.





وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور، عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.





كما طالبت أيضا قائدي السيارات بعدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.





وشددت على أنه في حالة وجود أي أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.





حالة الطقس اليوم

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا، كشفت فيه عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020، معلنة عن وجود شبورة خفيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة لا تعيق الرؤية، مع وجود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية.





طقس ساعات النهار

وحذرت الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، كما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، مع رياح معتدلة.





طقس ساعات الليل

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها، أن الطقس يميل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فهي التالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 38

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 37

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 39

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 38

درجات الحرارة في السويس الصغرى 18 والعظمى 37

درجات الحرارة في العريش الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في رفح الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 36

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 19 والعظمى 41

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 20 والعظمى 41

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة في قنا الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 31