مي كساب تبعث رسالة رومانسية لزوجها أوكا





شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها صورة جديدة لها برفقة زوجها مطرب المهرجانات الشعبي "أوكا"حيث عبرت عن حبها الشديد له.وعلقت على الصورة قائلة: "كل حاجة حلوة إنت السبب فيها يا جنرال يا حبيبي.. ربنا يخليك لينا".وأضافت: "شكرًا علي مائة ألف مشترك علي اليوتيوب عقبال المليون.. بحبكم".ونالت الصورة إعجاب الكثيرين ون أبر التعليقات: "والله انتو جمال قوي ربنا يبارك فيكم وفي حياتكم".يُذكر أن مسلسل "اللعبة" أخر عمل شاركت به الفنانة مي كساب وتدور أحداثه حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.ويشارك في العمل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي. وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني