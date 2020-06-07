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أحمد فهمي يستأنف تصوير "حلم سوسن" في هذا الموعد

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

يستأنف النجم أحمد فهمي، تصوير مشاهده من فيلمه الجديد "حلم سوسن"، في غضون الأسابيع القليلة القادمة، والتي يعتمد في تصويرها على المشاهد الخارجي طبقًا لأحداث الفيلم.

ويظهر أحمد فهمي بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، حيث يجسد شخصية من خلال أحداث الفيلم بها مزج من الأحداث الواقعية بالخيال العلمي في تركيبة جديدة على السينما.

ويستأنف تصوير مشاهد الفيلم مرة أخرى، عقب تخفيف إجراءات الحجر المنزلي، في ظل أزمة "كورونا" مع الإلتزام بكافة أوامر التباعد الاجتماعي للحفاظ على السلامة العامة. 

الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، ومن بطولة أحمد فهمي وروبي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم. 

وعلى وجه آخر ينتظر أحمد فهمي طرح فيلم "العارف" الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، والذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر الماضي إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد كان له رأي آخر في غلق دور العرض ما تسبب في تأجيل العمل.

ويذكر أن شارك أحمد فهمي بمسلسله الكوميدي "رجالة البيت" مع أكرم حسني وبيومي فؤاد، في سباق دراما رمضان المنقضي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

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