أحمد فهمي يستأنف تصوير "حلم سوسن" في هذا الموعد

ويستأنف تصوير مشاهد الفيلم مرة أخرى، عقب تخفيف إجراءات الحجر المنزلي، في ظل أزمة "كورونا" مع الإلتزام بكافة أوامر التباعد الاجتماعي للحفاظ على السلامة العامة.



الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، ومن بطولة أحمد فهمي وروبي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم.



وعلى وجه آخر ينتظر أحمد فهمي طرح فيلم "العارف" الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، والذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر الماضي إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد كان له رأي آخر في غلق دور العرض ما تسبب في تأجيل العمل.



ويذكر أن شارك أحمد فهمي بمسلسله الكوميدي "رجالة البيت" مع أكرم حسني وبيومي فؤاد، في سباق دراما رمضان المنقضي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

