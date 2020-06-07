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وفاة رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة جراء إصابته بكورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:04 ص
اللواء عادل أبوحديد
اللواء عادل أبوحديد
إسماعيل منطاوي
توفى اللواء عادل أبوالحديد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بمستشفى كوبري القبة، إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

هذا، ومن المقرر دفن المتوفى بمقابر الأسرة بمحافظة المنوفية.

وكان اللواء عادل أبوالحديد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وفي منتصف شهر رمضان الكريم المنصرم دخل العناية المركزية بمستشفى القبة العسكري.

مستجدات فيروس كورونا في مصر
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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