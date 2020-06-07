نجم أراب أيدول يطرح "ما بلاني" بالفصحى عبر يوتيوب (فيديو)









وبلغت مشاهدات الفيديو كليب 11 ألف مشاهدة في الساعات الأولى من طرحها.



ويخوض بن صالح بأغنيته "ما بلاني" أولى تجاربه في الغناء باللغة ‏العربية الفصحى، وتم تصوير الفيديو كليب في مدينة سوسة التونسية.



ويعود الفنان التونسي إلى الساحة بعد غياب 7 أشهر بعد طرحه آخر أغنيته الأخيرة "أنا وياك، وتجسد "ما بلاني" تجربته في التلحين، وهي من ‏كلمات سيرين نجار وتوزيع منتصر محمد علي، وإخراج ياسين ‏طبقة. ‏



محمد بن صالح أحد مشاركي برنامج المسابقات الشهير "أراب أيدول"، للمواهب الغنائية العربية.



ويذكر أن شارك المطرب التونسي في التوعية لصالح أهمية الحجر ‏الصحي والتباعد الاجتماعي، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا في تونس عبر إطلاقه ‏أغنية "خليك في الدار" في إبريل المنقضي.



ويسعى بن صالح ‏لإحياء الموروث التونسي مع مزجه بالكلاسيكيات المصرية، بغنائه روائع ‏سيد درويش ومقتطفات من التراثيات التونسية.





طرح التونسي محمد بن صالح، أغنيته الجديدة "ما بلاني" على موقع الفيدوهات الشهير "يوتيوب"، بشكل فيديو كليب مصور.