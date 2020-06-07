المقاولون يغلق الباب أمام نجمه للانتقال للأهلي أو الزمالك

















يريد نادي المقاولون العرب، الحفاظ على خدمات أحد نجوم الفريق الأول خلال الموسم المقبل، وعدم السماح له بالإنتقال للأهلي أو الزمالك في الفترة القادمة.













وكشف محمد عادل، المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب في تصريحات صحفية، أنه يحذر نجم الفريق طاهر محمد طاهر، من الإنسياق وراء الشائعات التي تربطه بالانتقال للأهلي أو الزمالك.













وقال عادل في مقابلة صحفية: "طاهر محمد طاهر لن يلعب داخل مصر إلا لنادي المقاولون العرب، ولن ينتقل للأهلي أو الزمالك".













وتابع: "إدارة المقاولون العرب وعدت طاهر بالسماح له بالإحتراف في أوروبا، وظروف توقف النشاط الكروي تسبب في تأجيل الأمر".

















ودخل طاهر في دائرة اهتمامات الأهلي مجدداً، حيث تعده إدارة الأهلي كبديل أول للنجم الدولي رمضان صبحي، إذا تعثرت مفاوضات ضمه من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.









وغاب طاهر عن معظم مباريات الموسم الجاري بسبب الإصابة، حيث اقتصرت مشاركاته على 6 مباريات، سجل خلالها هدفاً واحداً.











