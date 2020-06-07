Advertisements

اللعبة يتفوق على 100 وش في استفتاء الفجر اليوم كأفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2020

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
نادين نجدى
تصدر مسلسل "اللعبة" استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الأحد 7 يونيو.

وجاء مسلسل اللعبة في المركز الأول، حيث حصد27352 صوتًا، بنسبة ما يعادل22,13%، يليه مسلسل "بـ100 وش".


ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

مسلسل "اللعبة"
مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.




أبطال مسلسل "اللعبة"
بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني

أخبار تهمك

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين