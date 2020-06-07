أول تعليق من دعاء فاروق بعد منع ظهورها إعلاميا



كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس منع كلا من "بوسى الطيار، دعاء فاروق، ريم البارودي، هالة فهمي، علا شوشة"، من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية لمدة عاما كاملاً، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين لمزاولة المهنة.



علقت الإعلامية دعاء فاروق، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بمنع ظهورها إعلامياً، قائلة: "القرار ليس له أي علاقة بمحتوي برنامجي إنما بسبب استيفاء بعض الأوراق".وأضافت في تصريحات إعلامية: "الموضوع له علاقة باستيفاء بعض الأوراق في نقابة الإعلاميين وتصاريح مزاولة المهنة.. وإن شاء الله نخلصها في خلال أيام".