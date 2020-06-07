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وزير الاتصالات: نعمل على رقمنة 80 خدمة حكومية

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:40 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
كساب أحمد
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، شجعت على تفعيل التعليم الرقمي، وعلينا اقتناص هذه الفترة لإطلاق بعض المبادرات، لتأهيل الشباب على العمل الرقمي.

وأضاف خلال مداخلةهاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،مساء السبت، قائلًا: "كنا ننادي بالتعليم عن بعد ولكن الناس كانت معتادة على التعليم التقليدي، والجائحة رب ضارة نافعة".

ولفت وزير الاتصالات، إلى المبادرات التي تطلقها الوزارة، مجانًا وتهدف أولًا إلى تعليم الشباب علوم البيانات وهي قدرت الإنسان على إنشاء برامج تحلل البيانات وتستخرج منها نتائج، ثانيًا التسويق الرقمي، ثالثًا إنشاء المواقع وتصميمها.

وأشار إلى إن الوزارة لم تتلق شكوى واحدة خلال أداء بعض الطلاب الامتحانات إلكترونيًا من تباطؤ سرعة الإنترنت، وتابع "لا يوجد ولا شكوى من أداء سرعة الإنترنت خلال امتحانات الطلاب".

ونوه بأن مصر لديها بنية معلوماتية قوية أثبتت جدارتها خلال أزمة فيروس كورونا، رغم أن الأحمال بها تضاعفت كثيرًا مما كانت عليه قبل الجائحة.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة تعمل على تحويل 80 خدمة حكومية إلى النظام الرقمي، وأنه ستنطلق بعضها مثل، استخراج بطاقات التموين بالتنسيق مع وزارة العدل، والتوثيق واستخراج المستندات بالتنسيق مع وزارة العدل، "اخترنا هذه القطاعات لأنها الأكثر شيوعًا وتهم قطاع كبير من المواطنين".

وأردف أن الوزارة ستبدأ النصف الثاني من هذا العام، بتقوية البنية المعلوماتية في مصر وقطاع الاتصالات، "سيستمر المواطنون يعتمدون على الإنترنت حتى بعد إنتهاء الجائحة".

خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32 

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ  32612 حالة و1198 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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