وزير الاتصالات: نعمل على رقمنة 80 خدمة حكومية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، شجعت على تفعيل التعليم الرقمي، وعلينا اقتناص هذه الفترة لإطلاق بعض المبادرات، لتأهيل الشباب على العمل الرقمي.





وأضاف خلال مداخلةهاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،مساء السبت، قائلًا: "كنا ننادي بالتعليم عن بعد ولكن الناس كانت معتادة على التعليم التقليدي، والجائحة رب ضارة نافعة".





ولفت وزير الاتصالات، إلى المبادرات التي تطلقها الوزارة، مجانًا وتهدف أولًا إلى تعليم الشباب علوم البيانات وهي قدرت الإنسان على إنشاء برامج تحلل البيانات وتستخرج منها نتائج، ثانيًا التسويق الرقمي، ثالثًا إنشاء المواقع وتصميمها.





وأشار إلى إن الوزارة لم تتلق شكوى واحدة خلال أداء بعض الطلاب الامتحانات إلكترونيًا من تباطؤ سرعة الإنترنت، وتابع "لا يوجد ولا شكوى من أداء سرعة الإنترنت خلال امتحانات الطلاب".





ونوه بأن مصر لديها بنية معلوماتية قوية أثبتت جدارتها خلال أزمة فيروس كورونا، رغم أن الأحمال بها تضاعفت كثيرًا مما كانت عليه قبل الجائحة.





ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة تعمل على تحويل 80 خدمة حكومية إلى النظام الرقمي، وأنه ستنطلق بعضها مثل، استخراج بطاقات التموين بالتنسيق مع وزارة العدل، والتوثيق واستخراج المستندات بالتنسيق مع وزارة العدل، "اخترنا هذه القطاعات لأنها الأكثر شيوعًا وتهم قطاع كبير من المواطنين".





وأردف أن الوزارة ستبدأ النصف الثاني من هذا العام، بتقوية البنية المعلوماتية في مصر وقطاع الاتصالات، "سيستمر المواطنون يعتمدون على الإنترنت حتى بعد إنتهاء الجائحة".



