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بيراميدز: لسنا مهتمين بالتعاقد مع حسام عاشور وعمر جابر لن ينتقل للزمالك

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:10 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي


يرى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بأن أحمد الشناوي حارس مرمى فريقه هو أحد أهم الحراس وأكثرهم موهبة في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره وهو حارس صاحب إمكانيات هائلة ويستحق أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر مع كامل الاحترام لبقية حراس المرمى في الكرة المصرية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس أنه بعد توليه مهمة ومنصب المدير الرياضي تحدث مع أحمد الشناوي مؤكدا أنه يجب عليه أن يقاتل لأن يكون الحارس الأساسي للمنتخب خاصة وأنه أفضل إمكانيات في مصر وعدم وجوده في مركز الحارس الأساسي للمنتخب تقصير في حق نفسه وعليه أن يقاتل مستقبلا كي يكون الحارس الأول للفراعنة.

وأكد سعيد على أن أحمد الشناوي حارس رائع ولا يمكن الموافقة على رحيله بأي شكل من الأشكال وبيراميدز متمسك باستمراره كونه أحد أفضل الإمكانيات بين حراس الكرة المصرية حاليا، مشيدا في ذات الوقت بالمستوى الهائل الذي قدمه المهدي سليمان حارس مرمى الفريق في الموسم الحالي وتألقه بشكل رائع واهتمام جهاز المنتخب بوجوده.

وأردف بأن بيراميدز يرحب بالطبع بضم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وهو إضافة لخط الوسط ولكن النادي مهتم بالتعاقد على مراكز أخرى غير خط الوسط الذي لا يحتاج لدعم حاليا وبيراميدز مهتم بضم مهاجم وصانع ألعاب بخلاف أحمد فتحي في المرحلة المقبلة وهناك قائمة تعاقدات يسعى النادي لضمها بجانب صورة كاملة بشأن الراحلين بنهاية الموسم.

المدير الرياضي نفى فكرة انتقال عمر جابر لاعب الفريق لنادي الزمالك موضحا أنه مستمر في الموسم المقبل ولا يتفاوض معه أي فريق حاليا، مشيرا إلى أن التفكير الأساسي في ضم مهاجم أجنبي لدعم خط الهجوم مستقبلا.

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