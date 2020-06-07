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برشلونة يجدد اهتمامه بنجم باريس سان جيرمان

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:07 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حريص على تجديد اتصالاته مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان في الأيام القليلة المقبلة.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة سيقوم بالتركيز على صفقة نيمار لأن النجم البرازيلي لا يزال أولوية للنادي الكتالوني في الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيحصل في المفاوضات على دعم الوكيل البرازيلي أندريه كوري الذي سبق أن عمل داخل قلعة البلوجرانا منذ عدة سنوات لكنه سيرحل بسبب إعادة هيكلة قسم الكشافة. 
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوري كان سببًا رئيسيًا في إبعاد نيمار عن ريال مدريد منذ 7 سنوات وجلبه إلى صفوف برشلونة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من رحيل كوري عن برشلونة لكنه سيواصل العمل مع النادي الكتالوني على إعادة نيمار وأنه سيلعب دورًا كبيرًا في المفاوضات بفضل صداقته للنجم البرازيلي ووالده.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن استبعاد أندريه كوري من قسم الكشافة في برشلونة جاء لأسباب مالية.

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