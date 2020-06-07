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شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نشر الفنان شريف رمزي، مجموعة من الصور الخاصة به، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "رمزي" بالصور في فترة طفولته، وعلق على الصور قائلاَ: "شفتوا الطفولة المشردة دي"

في سياق منفصل، دعم الفنان شريف رمزي الفنانة رجاء الجداوي، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "شريف" علي الصورة قائلًا:"حبيبه قلب كل الناس وحبيبه قلبي لةأنا شخصيًا بحبك فوق ما تتخيلي ربنا يقومك بالسلامه، ويرجعك لينا ولأهلك وبايبك في أسرع وقت وبأحسن صحه يارب بنحبك يا روجا

يذكر أن الفنانه رجاء الجداوي قد طمئنت جمهورها علي صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وقالت:"أنا بخير وانها تشعرب بتحسن مع إنتظام في درجات الحراره مقارنة بالأيام الماضيه،
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"
شريف رمزي ينشر صورا من طفولته.. ويعلق.. "طفوله متشردة"

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