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بعد خروجه من المستشفى.. أحمد فلوكس ينشر صورته عبر "إنستجرام"

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شارك الفنان احمد فلوكس، جمهوره بصورة جديد وذلك بعد خروجه من المستشفي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

الصورة لاقت إعجاب جمهور فلوكس، وعبر متابعوه عن فرحتهم الشديدة بخروجه سالمًا من المستشفى وشفائه من الوعكة الصحية اللي ألمت به.

في سياق منفصل، حرص "فلوكس" أن يطمئن جمهوره على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية والتي على إثرها نقل الى المستشفى، حيث كتب حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "الحمد الله على كل شي أنا بخير والحمدلله، بشكر كل اللي سألوا عني وأشكرك على اهتمامك بي وبدعواتكم، شكرًا ليكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم "الممر"، الذي دارت أحداثه حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.

وشارك في بطولة فيلم "الممر" كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، ومحمد جمعة، محمد الشرنوبي، كريم العمري، أحمد صلاح حسني، وآخرون، تأليف شريف عرفة، أمير طعيمة، إخراج شريف عرفة، عمر رشدي حامد.

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