مواطن يتعثر عن دفع فاتورة علاج والده بمستشفى خاص: "خلوه عندكم"

كشف أحمد مصطفى، وهو أحد المواطنين، عن تفاصيل تجربة علاج والده وهو مصاب بفيروس كورونا بأحد المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن والده كان في حالة صعبة ولم يتمكنوا من ادخاله إلى مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وفاضطروا إلى ادخاله مستشفى خاصة.





وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم طلبوا منهم وضع 70 ألف جنيه تحت الحساب، فلم يتمكنوا إلا وضع 50 ألف فقط، لافتا إلى أنهم فوجئوا بعد مرور 3 أيام على دخول والده المستشفى أن تكلفة العلاج وصلت إلى 61 ألف جنيه.





وأضاف أنهم طلبوا منهم وضع 70 ألف أخرى تحت الحساب، حيث أن إجمالي فاتورة المستشفى في 7 أيام وصلت إلى 213 ألف جنيه، معقبا: "قولتلهم النهاردة خلوه عندكم، مش هقدر أدفع.. هجيب منين"، لافتا إلى أنه رعاية عادية، ولم يوضع على جهاز تنفس ويقومون بمتابعته فقط.





ولفت إلى أن الفواتير التي تقدمها المستشفى على ورق أبيض، منوها بأن المستشفى قدمت بلاغ ضده لرفضه الدفع، وهو أيضا قدم ضدهم بلاغ، معلقا: "معلقا كلنا بكرة هنتحول على النيابة".





- آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".