هاني سعيد يكشف كيف تولى منصبه في بيراميدز

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أن قبوله منصب المدير الرياضي للنادي جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي والذي عرض إمكانية وجودي في المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم، وكانت لدي رغبة حينها في إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفني بعيدا عن العمل الإداري.





وأضاف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الجلسة التي عقدها مع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز غيرت من تفكيره كثيرا خاصة وأنه لم يكن يعرفه عن قرب من قبل وتعرف على فكره وأنه شخصية إدارية رائعة وبعد تفكير وافق على قبول عرض بيراميدز وتولي منصب المدير الرياضي، مشددا على أن المقابل المادي ليس هو السبب في قبوله مهمة تولي منصب المدير الرياضي وإنما بعد تفكير في هذه الخطوة وتطبيق المنصب بجميع مهامه خاصة وأنه لا يطبق بصورته الاحترافية في الدوري المصري.



