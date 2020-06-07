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باطلاله صيفية.. ريهام عبد الغفور تشعل "إنستجرام"

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها صورة جديدة ضمن إطلالات الصيف المميزة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهر "إنستجرام".

وظهرت "عبد الغفور" في الصورة ترتدي فستان باللون الأصفر، وعلقت عليها قائلةً: "رمي الظهر.. وقت الصيف".

وكانت الفنانة ريهام عبدالغفور، في حلقة من حلقات البرنامج الكوميدي "خلي بالك من فيفي" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وبرنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

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صور ريهام عبدالغفور سوشيال ميديا ريهام عبدالغفور

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