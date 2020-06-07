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أحدث أسعار للذهب اليوم الأحد 7-6-2020 بعد تراجعات 7 جنيه في الجرام
الأحد 07/يونيو/2020 - 12:29 ص
الفجر الاقتصادي
حققت أسعار الذهب اليوم الأحد 7-6-2020، استقرار في محلات الذهب بعد تراجعات بلغت نحو 7 جنيه للجرام أمس، ولكن بالرغم من تلك التراجعات مازال يسيطر الركود على مبيعات محلات الصاغة.
أسعار الذهب اليوم الأحد 7-6-2020:
عيار 18 سجل 655.75 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6120 جنيها
أوقية الذهب 1680 دولار
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