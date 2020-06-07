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أحدث أسعار للذهب اليوم الأحد 7-6-2020 بعد تراجعات 7 جنيه في الجرام

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:29 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

حققت أسعار الذهب اليوم الأحد 7-6-2020، استقرار في محلات الذهب بعد تراجعات بلغت نحو 7 جنيه للجرام أمس، ولكن بالرغم من تلك التراجعات مازال يسيطر الركود على مبيعات محلات الصاغة.

  

أسعار الذهب اليوم الأحد 7-6-2020:



عيار 18 سجل 655.75 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6120 جنيها

أوقية الذهب 1680 دولار

 

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