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كارول سماحة ردا على الإعلامي اللبناني إيلي مرعب: "الحياة كلها مصالح ومزيفة"

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:12 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أعربت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن رأيها في السياسة معتبرة إياها عبارة عن مصالح مشتركة، ووجهت رسالة نارية من خلال حسابها الشخصي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

وعلقت كارول قائلة: "تعلمت أن في السياسة ، ليس هناك عدو دائم وصديق دائم..لكن هناك مصالح دائمة! لذا.. لا تعليق".

ومن جانبه، رد على تغريدتها الإعلامي اللبناني إيلي مرعب قائلًا: ‏‎بالسياسة وبالفن وبكل شي للاسف.

لترد كارول قائلة "‏‎بالفن بعد أكتر ...للأسف!!، عصر نا كلو Fake، بالأخص المجالات اللي بتتعاطى الأضواء، فن، سياسة.. كلو بيلحق بعضو.

وكانت كارول قد أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بتصريحها عن اللقاح الخاص بفيروس كورونا، معتبرة أنه صفقة العصر، وتعرّضت لهجوم قوي من بعض المتابعين، الذين ناقضوا تعليقها، خصوصاً أن العالم ينتظر بصيص أمل لإنتهاء الفيروس.

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