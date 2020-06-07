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أحمد فهمي يشارك جمهوره فيديو له أثناء غنائه "فطومة" (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره فيديو له ضمن احدي حفلاته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "فهمي" بالفيديو على ألحان اغنية "فطومة"، فيما نال الفيديو اعجاب العديد من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات من الفنان أحمد الشامي عضو فرقة "واما":" الله عليك يا هاربو يا جامد".

يذكر أن احمد فهمي، ضمن فريق "واما" ويضم الفنانين محمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، وهي: "يا ليل" في 2003، و"يا غالي عليا" في 2005، و"رايحة جاية" في 2010، و"كان يا ما كان" 2015.

بالاضافة الى تقديمهم عددًا من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عددًا من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.

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