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بعد الارتفاعات الأسبوع الماضي.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 7-6-2020

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد 7 يونيو 2020،  مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك استقرار، بعدما كان قد شهد ارتفاعات طفيفة الأسبوع الماضي وصلت به إلى مستويات 16 جنيه أول مرة منذ منتصف ديسمبر الماضي.

 

 

أسعار الدولار في جميع البنوك المصرية اليوم الأحد 7-6-2020:

 

وسجل سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد 7-6-2020 في  بنكي الأهلي ومصر 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع، وفي بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، وفي بنك التجاري الدولي  سجل 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي حقق 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

 

أسباب ارتفاع الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي:

قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، " إن ارتفاعات التى شهدها الدولار أمام الجنيه على مدار الأسبوعين الماضيين واليوم ايضا غير مقلقة خاصة أن هذا التراجعات جاءت مع أزمة كورونا التى تسببت في نقص موارد البلاد الدولارية."

 

وارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 30 قرشًا منذ بداية أزمة كورونا  وحتى الآن، والتى أدت إلى سحب المستثمرون الأجانب استثماراتهم في أدوات الدين المحلية  بعديد من البلاد ومن ضمنهم مصر ما رفع الطلب على الدولار في ظل هذه الأزمة.

 

وتابع" عبده"، انت تتحدث عن 30 قرشا خسائر في العملة المحلية  فقط أمام الدولار، إذا ما قارنت هذه الخسائر بما حدث في الاقتصاد من انهيار إيرادات العملة الصعبة من السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وهبوط إيرادات قناة السويس تجدها أنها خسائر لا تذكر على الإطلاق..

 

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