سليم الذهبي يطلق "سيمفونية شعرية" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد ولحن شيرو منان





ضمن مشروعه لدعم اللغة العربية وترويج استخدامها على أوسع نطاق، أطلق الصوت الذهبي سليم الذهبي قطعة فنية جديدة بصوته أطلق عليها مصطلح "السيمفونية الشعرية" التي مزج فيها بين الكلمات الشعرية الراقية وقطعة موسيقية تم تأليفها خصيصاً لهذا العمل ونفذت بأسلوب سيمفوني عالمي.





المقطوعة الشعرية الجديدة استندت على جزء من قصيدة "الخمسون" للأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، وقام بتأليف الموسيقى وتوزيعها الملحن شيرو منان، فيما أداها سليم بإحساس عالٍ وبصوت رخيم ليعطي الكلمات حقها، كما تفاوت أداؤه بين طبقتي الجواب والقرار ليأتي الأداء متلائماً مع التنوع الموسيقي.





وعن تجربته الجديدة يقول الذهبي: "لا شك أن جماليات شعر سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود وأدائه لهذه الأشعار بأسلوبه المميز جعل من مهمة تقديم هذه الكلمات بصورة تليق بمعاني هذه الكلمات وجودة هذه الأبيات مهمة صعبة، ولهذا فكرنا بأنه لا بد أن تكن هناك رؤية جديدة لتقديم هذه القصيدة، فدمنا القصيدة بقطعة موسيقية سيمفونية تم تلحينها خصيصاً لهذه القصيدة، لنجمع من خلال هذه اللوحة الفنية روعة الكلمات مع سحر الموسيقى التي يجتمع العالم على أنها لغة العالم، مع حرصي على أدائها بإتقان وبشكل بعيد عن استعراض العضلات الصوتية لإعطاء الكلمات والموسيقى على حد سواء حقهما" وأضاف الصوت الذهبي: "سبق لي أن قدمت الكثير من المقطوعات الشعرية بمرافقة الموسيقى، ولكننا وجدنا أن عملاً كهذا يستحق أن تكون له موسيقاه الخاصة، ولهذا أطلقنا عليه هذا المصطلح ليكون بداية لنشر مجموعة من القصائد الشعرية لتصل إلى متذوقي الشعر بشكل أسرع ومؤثر".





وختم الذهبي تصريحاته بالقول: "للأسف بأن القراءة في عالمنا العربي قد تراجعت كثيراً، ونحن نحاول من خلال هذا المشروع المساهمة في تحفيز الناس على الاطلاع على القصائد الشعرية الجميلة، وهنا أتوجه بالشكر لسمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد الذي منحنا فرصة أن نبدأ فكرة السيمفونية الشعرية من قصيدته الرائعة الخمسون، وأتمنى أن تكون الموسيقى والإلقاء الصوتي قد أضافا لجمالية الكلمات ليصل العمل إلى شريحة أكبر من الجمهور".











