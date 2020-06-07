Advertisements

"بكري": المجتمع الدولي لن يصمت على عجرفة "أردوغان" (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:15 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، تأتي تأكيدًا على حرص مصر على الأمن القومي والحل السياسي للأزمة الليبية التي تعتبر امتداد للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة المصرية نصت على وقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل، وإبعاد المرتزقة عبر الأمم المتحدة، والتأكيد على تفكيك المليشيات، ووضع جدول زمني للانتخابات المقبلة للمجلس الرئاسي.

وتابع "بكري"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن المبادرة المصرية التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من المتجتمع الدولي، وستصطدم مع الأماني التركية التي تريد أن تسيطر المليشيات على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكدا أن هذه المبادرة تسعى لحل الازمة الليبية من خلال حل المليشيات. 

ولفت إلى أن أنقرة تريد السيطرة والهيمنة على ليبيا، والمجتمع الدولي لن يصمت على هذه العجرفة، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي، خاصة بعد طرح المبادرة المصرية، مشيرًا إلى أن ليبيا مسألة أمن قومي لمصر، ومصر لا يمكن أن تفرط في أمنها القومي بأي حال من الأحوال.

إعلان القاهرة
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، بقصر الاتحادية مع رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: "أود في البداية ان أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين، رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى الحضور القاهرة، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلي الدول المعنية بالأزمة الليبية".

وأضاف الرئيس: "أوجه حديثى اليوم الى العالم أجمع وأقول بكل صدق إن هذين القائدين الليبين قد برهنا خلال اللقاءات التي جمعتهما خلال الأيام الماضية في القاهرة على رغبتهما الاكيدة في انفاذ إرادة الشعب الليبي المتمثلة في ان يعرف الاستقرار طريقه مجددا الى ليبيا وفى ان تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الافتات عليها كائنا من كان.. فقد اثبتا انهما يضعان نصب اعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية تأتى قبل وفوق كل اعتبار، لقد تحليا بالمسؤولية والحس الوطني حتى امكنا بعون الله وتوفيقه التوصل الى مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا".

وأكمل الرئيس "ولعل تلك اللحظة من اللحظات المهمة التي طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية تلك اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن مبادرة اذا صدقت نوايا الجميع وخلصت ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية الامنة والطبيعية الى ليبيا.. وانه لمن دواعي الاعتزاز ان يتم الإعلان عن ذلك من مصر والتي هدفت كل ت حركاتها المخلصة طيلة الاعوام الماضية الى انهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الامن والاستقرار الى كافة ربوع ليبيا على اتساع ارضها".

وتابع الرئيس قائلا: يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات إضافة الى التفاعلات الليبية المحيطة بالملف الليبي.. خطورة الوضع الراهن التي تشهده الساحة الليبية لا تمتد تداعياته الأمنية فقط داخل ليبيا بل الى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي، أيضا ان ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود الكثير من الدول المعنية في الشأن الليبي خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للازمة، ويهمنى أيضا ان نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للازمة الليبية وأكرر من تحذير أي طرف للبحث عن حل عسكري للازمة الليبية.

وأكد الرئيس السيسي، متابعة مصر عن كثب بالتنسيق مع الاخوة الليبيين لكافة التطورات الميدانية التي تحدث في ليبيا ورفضها الكامل لكافة اشكال التصعيد الذى من شانها زيادة تعقيد المشهد الليبي وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري ليبيا الإعلامى مصطفى بكرى اعلان القاهره أردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 15 ساعة

مواطن يتعثر عن دفع فاتورة علاج والده بمستشفى خاص: "خلوه عندكم"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 6 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أول تعليق من روسيا على إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

رد فعل عاجل من أمريكا على إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

نشأت الديهي: مصر الدولة الوحيدة التي ليس لها أي أطماع في ليبيا

متخصص بالشأن الليبي: الليبيون يثقون في الدور المصري.. وقدرته على حل الأزمة

يوم تاريخى بتوقيع مصري.. خالد أبو بكر يعلق على إعلان القاهرة بشأن ليبيا

وائل الإبراشي: المبادرة المصرية بشأن ليبيا تحظى بقول عربى ودولى واسع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين