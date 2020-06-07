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"دعم مصر": مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:41 ص
ائتلاف دعم مصر
ائتلاف دعم مصر
داليا الحسين
قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة.

وتابع "القصبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن تحديد موعد الانتخابات من اختصاص للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرا عن حالة من التوافق من خلال جلسات الحوار المجتمعي.

وأوضح، أنه تم التوافق على أن يكون انتخابات مجلس النواب 50% فردي و50% قائمة.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن معظم الأحزاب السياسية بينهما تفاعل ونتوافق على مصلحة الأمة المصرية، موضحا أن التعديلات الجديدة في قانون مجلس الشيوخ تمنح كوته للمرأة وأخرى للشباب ومستوفي الشروط الدستورية، كما أن هناك تمثيلا مناسبا لذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.

وكشف "القصبي"، أن مجلس النواب الحالي سينتهي في 9 يناير المقبل.

هذا، ومن المقرر أن يتقدم ائتلاف دعم مصر، غدا الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي فى تشكيله ليتم انتخاب 50٪؜ منهم بنظام القائمة، و50٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ25٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

واختتم البيان، بأن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكى تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم، مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.

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