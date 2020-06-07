"دعم مصر": مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة.





وتابع "القصبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن تحديد موعد الانتخابات من اختصاص للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف رئيس ائتلاف دعم مصر ، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرا عن حالة من التوافق من خلال جلسات الحوار المجتمعي.



وأوضح، أنه تم التوافق على أن يكون انتخابات مجلس النواب 50% فردي و50% قائمة.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن معظم الأحزاب السياسية بينهما تفاعل ونتوافق على مصلحة الأمة المصرية، موضحا أن التعديلات الجديدة في قانون مجلس الشيوخ تمنح كوته للمرأة وأخرى للشباب ومستوفي الشروط الدستورية، كما أن هناك تمثيلا مناسبا لذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين.