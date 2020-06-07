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أول ظهور لمذيعات "It’s Show time" من المنزل

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر

في أول ظهور لفريق عمل البرنامج بالكامل من المنزل، عرضت حلقة اليوم من برنامج It’s Show time على قناة cbc، من تقديم مها الصغير ودينا حويدق.

يعد ظهور "دينا" هو الأول بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، حيث طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، موضحة أن الأعراض التي تشعر بها بسيطة، كما أنها ستجري مسحة كورونا مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

تناولت الحلقة الحديث عن مشوار الفنان الراحل حسن حسني، من خلال لقاء مع الفنان هاني رمزي الذى روى كواليس عملهما سويا، والذكريات والمواقف التي جمعتهما.

كما حلت الفنانة صابرين ضيفة على البرنامج، عبر Skybe، لتتحدث عن كواليس مشاركتها في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80".

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