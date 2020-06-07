جمال محمد علي يكشف بنودًا جديدة في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة









كشف د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، عن بنود جديدة تم وضعها في لائحة النظام الأساسي للجبلاية.

قال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "البعض اختذل اللائحة في بند الـ8 سنوات ومنصب النائب لكن هناك بنود أخرى جديدة".



