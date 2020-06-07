Advertisements

جمال محمد علي يكشف بنودًا جديدة في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:07 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
عمرو مصطفى


كشف د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، عن بنود جديدة تم وضعها في لائحة النظام الأساسي للجبلاية.
قال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "البعض اختذل اللائحة في بند الـ8 سنوات ومنصب النائب لكن هناك بنود أخرى جديدة".

وتابع: "هناك بند أن الاستقالة بمجرد تقديمها تصبح فورية وتعد دورة انتخابية للعضو المستقيل، بجانب بند الرئاسة الشرفية والعضوية الشرفية وكذلك تعزيز العلاقات الدولية وغيرها من البنود التي تجاهلتها وسائل الإعلام الفترة الماضية".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات جديدة فى مصير صالح جمعة مع الأهلي

منذ 38 دقيقة

حكم نهائي.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في اقتحام قسم حلوان

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - حسام عاشور يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ ساعة الا ربع

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي مُهدد بفقدان فايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

11:49 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

09:20 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين