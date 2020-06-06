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عمدة واشنطن تنضم للمظاهرات المنددة بمقتل "جورج فلويد"

السبت 06/يونيو/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
وكالات

إنضمت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن مورييل باوزر، مساء اليوم السبت، إلى لمظاهرات التي تشهدها الولاية احتجاجاً على مقتل جورج فلويد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد عمدة واشنطن واصفًا إياها بـ"غير كفؤة"، بعدما أعادت تسمية شارع قريب من البيت الأبيض باسم شعارات الاحتجاجات "حياة السود مهمة"، ورسم الشعار بحروف صفراء ضخمة على الطريق المؤدي إلى 1600 بنسلفانيا أفينيو.  

وكانت باوزر، قد كلفت يوم أمس الجمعة، برسم شعار "حياة السود مهمة" على الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض قبل مظاهرة ضخمة مقررة نهاية هذا الأسبوع التي قد يشارك فيها ما يصل إلى مليون شخص.

كما أعادت عمدة العاصمة تسمية جزء من ميدان لافاييت؛ حيث التقط "ترامب" الصورة التذكارية باسم ساحة "أبلاك لايفز ماتر".

وتوفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

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