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مستشار الرئيس للصحة النفسية: 85% من جرائم القتل ينفذها الأسوياء (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:54 ص
الدكتور أحمد عكاشة
الدكتور أحمد عكاشة
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن 85% من جرائم القتل والعنف يقوم بها الأسوياء، مشددا على إزالة وصمة المرض النفسي، وتهميش المرضى النفسيين.

وأشار "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المرض النفسي هو خلل في كيمياء المخ، وليس له علاقة بالأسياد، أو الجن، أو السحر، أو نقص الإيمان.

وأضاف أن المستشفيات الخاصة والعامة ترفض دخول مريض النفسي المصاب بالكورونا، لأنه عنيف، معلقا: "الناس دول غلابة جدا، والعنف عندهم قليل".

وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، إن الإعلام العالمي هو السبب في حالة الرعب والقلق من فيروس كورونا، حيث أن 80% من الوقت في الإعلام يتحدثون عن الكورونا.
وأشار "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الإعلام لعب دورا سيئا في رعب الناس، حيث أن نسبة الوفيات بأمراض أخرى أكبر من وفيات الكورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، أن الخوف من الكورونا أصاب الناس برعب وقلق واكتئاب، منوها بأن الرئيس السيسي كلفة أن يؤسس لوجود توافق مجتمعي في المجتمع.

- آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

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