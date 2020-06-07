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تعرف على المرأة الحديدية التي أرغمت محمود المليجي على تطليق زوجاته وفرضت سيطرتها عليه

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
عُرف بشرير السينما صاحب الأسلوب المتفرد، وأحد أهم نجوم الزمن الجميل في السينما المصرية.

وتزوج المليجي، بالفنانة علوية جميل، التي كانت تتمتع بقوة دائمة ليس في مجال التمثيل فقط، ولقبت بالمرأة الحديدية.

وأصرت على أن يطلق فوزية الأنصاري، فور علمها بزواجه منها في اليوم الثالث من الزواج، وصممت أن تبلغها بنفسها فاتصلت بها هاتفيًا وقالت لها: "أنت طالق يا فوزية".

كانت علوية جميل، صعبة في التعامل، ومسيطرة على زوجها، وكانت تمارس دور الزوجة القوية على زوجها المليجي، لكن بحب مفرط.

كانت تمنع زيارة أصدقائه إلا بمواعيد محددة، وخروجه بمواعيد لا ينبغي أن يتعداها، وعلمت بزواجه مرة أخرى في السر حتى أجبرته على طلاقها قائلًا لها: "هذه أوامر زوجتي".

وقع في حب الفنانة لولا صدقي، وكان يفكر بالزواج منها لكنه خاف من زوجته ولكن مع الوقت قرر الزواج في عام 1963 ولكن من زميلته في فرقة ​إسماعيل ياسين​ وهي ​درية أحمد​، وحينما علمت زوجته "علوية" أجبرته على تطليق درية، ورضخ لقرارها.

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