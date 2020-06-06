تطورات جديدة فى مصير صالح جمعة مع الأهلي





شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في مصير صالح جمعة داخل النادي الأهلي بعد تدهور علاقته بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.





ويرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بقاء صالح جمعة مع الفريق بسبب تراجع مستواه الفني بالإضافة إلى كثرة أزماته في الفترة الماضية.





ويسعى صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلى إلى إيجاد عرض فى الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد استقراره على الرحيل عن الأهلى.





صالح جمعة لا يفضل خطوة الانتقال من الأهلى للعب فى الدورى المصر، ولكن يبحث عن الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية ويترقب وصول عرض فى الأيام المقبلة بعد توتر علاقته مع السويسرى رينيه فايلر.





وكان صانع ألعاب الأهلى قد سبق له خوض تجربة مع الفيصلى السعودى منذ موسمين، وظهر خلالها بشكل جيد.



