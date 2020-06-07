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بعد قرار منع البث.. تأجيل حلقة أبطال مسلسل "بـ 100 وش" مع عمرو الليثي

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعلن مجلس إدارة قناة "النهار" تأجيل عرض حلقة أبطال مسلسل “بـ 100 وش” مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، بعدما قرر مجلس إدارة الشبكة بإيقاف البث المباشر.

وكانت حلقة اليوم من البرنامج لأبطال مسلسل “بـ 100 وش” وأبرزهم مصطفى درويش، محمد عبد العظيم، زينب غريب، دنيا ماهر، بعد النجاح الذي حققه المسلسل في السباق الرمضاني الماضي.

وجاء قرار تعليق إيقاف البث المباشر في بيان صحفي صادر عن إدارة شبكة قناة النهار، قالوا فيه: “بمناسبة صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعيها وإحالة أحدهم للتحقيق، أصدر مجلس إداره الشبكة قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس ونقابة الإعلاميين”.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام يوم 4 يونيو الماضي قرار بإيقاف 5 مذيعات من شبكة قنوات “النهار” وهم علا شوشة، دعاء فاروق، بوسي الطيار، ريم البارودي، هالة فهمي، وإيقاف برامجهم لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعهم مع نقابة الإعلاميين.

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مسلسل 100 وش قناة النهار عمرو الليثي

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