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مستشار البرلمان الليبي: انسحاب المليشيات والاستقلال أهم بنود "إعلان القاهرة"

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:51 ص
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
كـسـاب أحـمـد
قال عبدالحميد صافي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، تعليقا على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة ليبية - ليبية لتسوية النزاع الليبي، قائلًا: "أهم بنود المبادرة وهي وحدة واستقلال ليبيا وانسحاب كافة الميلشيات ووقف إطلاق النار، وهي تحمل في طياتها الكثير والعديد من النقاط الإيجابية التي لم تضمن في مبادرات سابقة اتسمت بالضبابية ".

وتابع "صافي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، ان أهم بنود المبادرة أنهم نصت على أن الرئيس القادم سيكون منتخب من الشعب الليبي بكافة طوائفه، من خلال مجمع انتخابي لكل إقليم يرشح، من خلاله من يرتأي في نفسه المقدرة على قيادة البلاد، كاشفًا أن هذه البنود تمثل رؤية ليبية قادها رئيس البرلمان الليبي منذ بداية رمضان لتوحيد الصف الليبي مما يعيد السلطة كاملة للشعب الليبي.

وحول توقعه لرد فعل حكومة الوفاق، قال "حتى الان لم يصدر رد فعل رسمي من حكومة السراج.. لكن لوجود شخصيتين قويتين في البلاد مثل المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح ضمن المبادرة يعطيها قوة ورغبة حقيقية في التسوية برعاية القاهرة، خاصة بند وقف إطلاق النار"، متوقعًا أن يرفض الطرف الاخر المبادرة، لانه لايريد ان تكون ليبيا دولة ولا جيش قوي.

وأشار إلى أن موقف حكومة السراج من المبادرة يحدده الموقف الدولي، حيث يجب ان يكون داعمًا لها والضغط على الطرف الاخر للانصياع وقبولها من أجل مصلحة الشعب الليبي، وإن كان المجتمع الدولي جادًا فعليه ان يجبر "السراج" على قبولها وعدم وجود تدخلات في الشان الليبي، كاشفًا أنه لاول مرة يعلن المستشار عقيلة صالح أن عدد المرتزقة السوريين بلغ نحو 10 الالاف مرتزق، وبالتالي هذا هو الاساس الذي يجب أن يبنى عليه الموقف الدولي وهو عدم التدخل في الشان الليبي.

ولفت إلى أن يثق في قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، خاصة يحمل في جعبته الكثير من المفاجات للانتصار وطرد الميلشيات من الارض، حال رفض الطرف الاخر للانصياع لمصلحة الشعب الليبي، متوعدًا أن تلقى الميلشيات المنتشرة في ليبيا مفاجات كبيرة خلال الفترة المقبلة من قبل الجيش الوطني الليبي.

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