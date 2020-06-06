الحكومة اليمنية تشيد بتنفيذ سلمان للإغاثة مشروع "مسام"

أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبد الرقيب فتح، بتمديد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، لسنة إضافية بمبلغ 30 مليوناً و495 ألف دولار.





وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية على التوالي، يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطرق عشوائية في معظم المحافظات.





وقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 6571 لاجئاً سوريًاً في مخيم الزعتري بالأردن خلال شهر مايو الماضي.





وسجلت عيادات الطب العام أعلى نسبة لعدد المراجعين بلغت 1838 حالة تلاها عيادات الأطفال 1223 حالة، كما استقبلت العيادة النسوية 1052 مراجعة، واستقبل قسم الطوارئ 548 حالة، واستقبلت عيادة اللقاحات 391 مريضاً، وعيادة الباطنية 388 مريضاً، فيما تلقى 177 مستفيداً العلاج في عيادة الأنف والأذن، و125 حالة لعيادة التغذية.





تعاملت عيادة إنقاذ الطفل مع 32 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما تم عمل 991 تحليلاً مخبرياً لـ 353 مستفيداً، و187 صورة إشعاعية لـ100 حالة، فيما بلغ إجمالي الوصفات في الصيدلية 4513 وصفة طبية.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحياً للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية، وواصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.





قد راجع العيادات خلال شهر مايو الماضي 4575 مريضاً، حصلوا على 8123 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى مع اتباع الإجراءات اللازمة وأخذ جميع الاحتياطات في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليتم تقديم الخدمات للمرضى في بيئة طبية آمنة.

هذا واستقبلت عيادات الصحة العامة 396 مريضاً، وعيادات العيون 506 مستفيدين، وقسم الطوارئ 595 فرداً، وعيادات الأسنان 325 مريضاً، وعيادات الأطفال 347 فرداً، مع تقديم 125 لقاحاً، كما استقبلت عيادات الأنف والأذن والحنجرة 412 مريضاً، وعيادات العظام 311 حالة، وعيادات القلب 240 فرداً، وعيادات المسالك البولية 472 مريضاً، وعيادات الجهاز الهضمي 180 حالة، والعيادات النسوية 271 مستفيدةً، كذلك استقبلت عيادات الغدد والسكري 65 مستفيداً، والعيادات النفسية 68 مريضاً، كما جرى تنفيذ حملات توعوية لتعريف المستفيدين على الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، إضافة إلى تزويدهم بحقائب نظافة شخصية.



