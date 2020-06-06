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في ذكرى ميلادها.. عزيزة حلمي أول من جسدت شخصية العذراء مريم فى السينما

السبت 06/يونيو/2020 - 11:42 م
عزيزة حلمي
عزيزة حلمي
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة عزيزة حلمي، التي برعت فى تجسيد دور الأم خلال مشوارها الفني، وظهورها اللافت بإحدى كليبات أغنية "ست الحبايب" بصوت الفنانة الكبيرة فايزة أحمد.

كانت عزيزة حلمي، بطلة فيلم "حياة وآلام السيد المسيح "، وأول فنانة مصرية وعربية تجسد شخصية مريم العذراء أم المسيح.

في عام ١٩٣٨ أعلن الفنان أحمد علام، عن تجسيد شخصية السيد المسيح في أول عمل سينمائي مصري وعربي، بعد موافقة شيخ الأزهر الشريف آنذاك والتى كان يرأسها الشيخ محمد مصطفى الرفاعي وكتب المادة الحوارية الأب أنطوان عبيد، وراجعها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، عميد كلية الآداب في هذا الوقت.

كانت عزيزة حلمي، من الشخصيات المرشحة للدور بقوة نظرًا لملامحها الهادئة وأدائها أدوارها بنجاح خاصةً دور الأم.

أدت عزيزة حلمي، دور السيدة العذراء، وسميحة أيوب، دور مريم المجدلية، سعد أردش، أدى دور الفريسي، وتوفيق الدقن، دور قيافا، عبدالعليم خطاب، في دور بطرس، إستيفان روستي، في دور المولود أعمى وعبدالسلام محمد، في دور المفلوج الذي صنع معه المسيح المعجزة رغم أن مشهده لم يتجاوز العشرين ثانية.

عُرض الفيلم في العديد من صالات السينما المصرية في القاهرة والإسكندرية، ولاقى استحسانًا من الكنائس والأقباط بإلتزام القائمون على الفيلم بنص الكتاب المقدس.

شهد العرض الأول باقة من كبار فناني ومثقفي ذلك الوقت، منهم: المفكر الكبير عباس محمود العقاد، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والفنانين يوسف وهبي، وأنور وجدي، ونجيب الريحاني، وعلي الكسار، وكل من الفنانات ليلى مراد، وماري منيب وغيرهم.

التزم بنص الكتاب المقدس حرفيًا وخاصة خلال مشهد دخول السيد المسيح أورشليم ودخوله الهيكل وطرده الباعة والصيارفة ثم عذاباته وصلبه.

الفيلم تم طبعه وتحميضه بمعامل واستوديوهات الأهرام، وكان من إخراج محمد عبد الجواد.
في ذكرى ميلادها.. عزيزة حلمي أول من جسدت شخصية العذراء مريم فى السينما
في ذكرى ميلادها.. عزيزة حلمي أول من جسدت شخصية العذراء مريم فى السينما
في ذكرى ميلادها.. عزيزة حلمي أول من جسدت شخصية العذراء مريم فى السينما
في ذكرى ميلادها.. عزيزة حلمي أول من جسدت شخصية العذراء مريم فى السينما

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