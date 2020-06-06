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روبي تعود لاستكمال تصوير فيلمها الجديد .. "السقوط في حلم سوسن"

السبت 06/يونيو/2020 - 11:55 م
روبي
روبي
مصطفى فكيه
تعود الفنانة روبي، خلال الأيام المقبلة لاستكمال تصوير باقي دورها في فيلمها الجديد "السقوط في حلم سوسن"، والتي صورت منه 8 أيام فقط قبل بدا شهر رمضان، واضطر صناع العمل على التوقف لانشغال باقي أبطال العمل بأعمالهم الدرامية، ومن المقرر أن تدخل البلاتوه خلال نهاية يونيو الجاري.

وعن شخصيتها في المسلسل فابتعدت روبي عن الأكشن وبدأت في زيادة جرعة الكوميديا خلال هذا العمل بالتحديد، ولكن كوميديا ممزوج بالأحداث الواقعية بالخيال العملي في تركيبة جديدة، بالاضافة الى ظهورها بلوك جديد كعادتها في أعمالها الفنية.

وتدخل روبي وطاقم أعمالها مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوعين عقب العودة لاستئناف التصوير الداخلي ثم ينطلق باقي طاقم العمل لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

ويشارك في بطولة فيلم "السقوط في حلم سوسن" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج سينرجي فيلمز.

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