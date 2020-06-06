برشلونة يزف بشرى سارة لجماهيره

بات الأوروجواياني لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني، جاهزًا لعودة إلى المشاركة المباريات خلال الفترة المقبلة رفقة البلوجراما، وذلك حسبما أعلن النادي الكتالوني عبر موقعه الألكتروني.





وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن المهاجم الأوروغواياني حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للنادي للمشاركة مع الفريق بداية من مباراة مايوركا المقرر إقامتها يوم 13 يونيو (حزيران) الجاري، بعدما غاب عن الفريق لمدة 147 يوماً لإجراء جراحة.

وخضع اللاعب لجراحة بالمنظار يوم 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب مشكلة في ركبته اليمنى. وكانت آخر مباراة شارك بها اللاعب عندما واجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي بكأس السوبر الإسباني مطلع يناير الماضي.



وبعد غياب لأكثر من أربعة أشهر بسبب الإصابة أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في الجزء الأخير من الموسم.



وعاد سواريز للتدريبات بداية من مايو (أيار) الماضي وجاءت أنباء جاهزيته للمشاركة في المباريات جيدة بالنسبة للمدرب كيكي سيتين، حيث سيكون قادراً على الدفع بالمهاجم في مباريات المرحلة النهائية من الموسم مع اقترب الفريق من حسم لقب الدوري.



ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد.