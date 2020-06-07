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هاني شاكر:24 ألف أسرة بالنقابة تضررت من جائحة كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:51 ص
هان شاكر
هان شاكر
كـسـاب أحـمـد
كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أن الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا بالنقابة بلغ 24 ألف، لأعضاء عاملين ومنتسبين، موضحًا أنه حاول خلال الفترة الماضية أن يقدم منح للعمالة غير المنتظمة ولكنه لم يتمكن من ذلك، كونه يخالف القانون للأعضاء المنتسبين، متابعًا: "وده على عينى وعلى عين اعضاء المجلس لأن فيه الجهاز المركزى للمحاسبات بيتابعنا خطوة بخطوة..أنا عندى مشكلة فعلًا".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أنه في خلال الشهور الثلاثة الماضية أنفقت نقابة الموسيقيين، على المعاشات والعلاج قرابة 11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اجتماع النقابة مع وزارة الصحة يهدف إلى وضع ضوابط عودة النشاط بشكل إحترافى ويتوفر فيه الأمان بإجراءات مشددة.

وأكد "شاكر"، أن الجميع فى مركب وأحد وعلينا التكاتف والتفكير فى سبل للعبور من الأزمة التى تعصف بالعالم،مشددًا على أن الإجراءات الصحية والاحترازية التى تتبعها مصر فى مواجهة فيروس كورونا، لا يحدث فى دول أوروبية، معقبًا: " اللى بيحصل فى مصر لا يحدث فى دول أوروبية متقدمة".

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الصرخة التى يوجهها إلى رئيس الحكومة والدكتور حسام حسنى المسئول عن لجنة مكافحة كورونا، تهدف للحفاظ على الموسيقيين المصريين، الذين أضطر بعضهم إلى ترك "المهنة"، سعيًا وراء لقمة العيش، مستطردًا:"لدينا موسيقيين اشتغلوا شغلانات تانى غير الموسيقى علشان لقمة العيش ودى كارثة..ومصر بلد الفن والفنانين والموسيقيين ردة الفن المصرى الذين يجب أن نحافظ عليهم".

وضع وباء كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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