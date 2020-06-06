نقابة المهن الموسقيين عن إصابة المطربة رحمه: "بنتصل بيها مش بترد"

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اوضح المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تتلقَّ أي إصابات لأحد من أعضائها بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة.



وتابع "رمضان" حديثه من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يعرض على شاشة قناة "TeN"، إلى أن المطربة رحمة أعلنت عن إصابتها هي وأفراد أسرتها بـ"كورونا" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأشار إلى ان تحركت النقابة على الفور للتواصل معها بشأن الوقوف على تفاصيل الأمر وتسهيل مرحلة العلاج، لكنها لم تُجب على أي اتصالات على مدار الساعات الماضية، والمجلس فشل في الوصول لها حتى الآن.

