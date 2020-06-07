خالد أبوبكر يطالب باستدعاء وزير التعليم تحت قبة البرلمان (فيديو)

وجه خالد أبوبكر، رسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مطالبه باستدعاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لإلقاء الضوء ومناقشة قراره حول إجراء امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو الجار.





وقال خالد أبوبكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "أنا من المؤيدين بشدة لكل سياسات الوزير في كافة قضايا التعليم، وأراه صاحب مدرسة إصلاح في التعليم أتمنى نجاحه فيها بكل المعانى، ولكن أحب الموضوعية، وخاصة في ظل حالة القلق الكبيرة التي أصابت كثير من الطلاب وأولياء الأمور".





وواصل: " بدوري أرى ضرورة تدخل مجلس النواب.. فنحن بين أمرين طلبة وأولياء أمور معتقدين أن قرار الحكومة ليس في محلة والحكومة مصممة وتقول انها درست كافة الأمور"، معقبًا:"نطلب من الدكتور على عبد العال استدعاء وزير التعليم وسؤاله هينزل عدد كبير من ابنائنا الجان إزاى؟.. هل يمكن إيجاد حل آخر؟.. البرلمان يجب أن يقوم بدوره".





وتابع: "أوجه رسالتى للدكتور على عبد العال.. هذا الدور رقابى أصيل.. اناشده أن يناقش كافة الآراء الموجودة في البيوت المصرية ويستدعى وزير التعليم ومناقشة كافة الاقتراحات".



