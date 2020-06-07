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خالد أبوبكر يطالب باستدعاء وزير التعليم تحت قبة البرلمان (فيديو)
الأحد 07/يونيو/2020 - 05:29 ص
كـسـاب أحـمـد
وجه خالد أبوبكر، رسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مطالبه باستدعاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لإلقاء الضوء ومناقشة قراره حول إجراء امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو الجار.
وقال خالد أبوبكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "أنا من المؤيدين بشدة لكل سياسات الوزير في كافة قضايا التعليم، وأراه صاحب مدرسة إصلاح في التعليم أتمنى نجاحه فيها بكل المعانى، ولكن أحب الموضوعية، وخاصة في ظل حالة القلق الكبيرة التي أصابت كثير من الطلاب وأولياء الأمور".
وواصل: " بدوري أرى ضرورة تدخل مجلس النواب.. فنحن بين أمرين طلبة وأولياء أمور معتقدين أن قرار الحكومة ليس في محلة والحكومة مصممة وتقول انها درست كافة الأمور"، معقبًا:"نطلب من الدكتور على عبد العال استدعاء وزير التعليم وسؤاله هينزل عدد كبير من ابنائنا الجان إزاى؟.. هل يمكن إيجاد حل آخر؟.. البرلمان يجب أن يقوم بدوره".
وتابع: "أوجه رسالتى للدكتور على عبد العال.. هذا الدور رقابى أصيل.. اناشده أن يناقش كافة الآراء الموجودة في البيوت المصرية ويستدعى وزير التعليم ومناقشة كافة الاقتراحات".
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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