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عاجل.. تعافي أول إعلامية بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

السبت 06/يونيو/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


تعافت الإعلامية إلهام نمر، مذيعة التليفزيون المصري، من فيروس "كورونا" المستجد الذى انتشر في مصر بشكل كبير، وذلك بعد إعلان إصابتها به من أسبوع.



وقد أعلن عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هذا الخبر في تدوينة له اليوم، حيث نشر "بفضل الله وببركة دعواتكم الطيبة، الصديقة والأخت العزيزة إلهام نمر نجمة التلفزيون المصري أول المتعافين من مجموعة الإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا.. ألف مليون سلامة يا نجمتنا القديرة".


يذكر أن إلهام نمر قالت الأسبوع الماضي، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة إلى أنها تحرص بشدة على إتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بارتفاع في درجة الحرارة اتبعت العزل المنزلي، وأجرت إتصالًا بإحدى الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة.

وتابعت إلهام نمر "الأعراض كانت ارتفاعًا في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لي الأدوية والتزمت العزل المنزلي ولم أر أولادي ولا زوجي منذ أسبوع".

وأضافت"أنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، مشيرة إلى أن الأطباء أخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة الأعراض والشعور بالفيروس القاتل".

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