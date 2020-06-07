Advertisements

هجوم ناري من خالد أبوبكر على سيدة تنمرت بـ"محمد رمضان"

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:17 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
كـسـاب أحـمـد
استنكر خالد أبوبكر، واقعة التنمر التي تعرض لها الفنان محمد رمضان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من إحدى السيدات المتابعة له، مناشدًا النائب العام التدخل ومعاقبة تلك السيدة.

وقال "أبوبكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "دي واحدة قليلة الأدب تهكمت على الفنان محمد رمضان وصورته مع ابنه، وسخرت من بشرة ابنه السمراء.. مفيش قلة أدب ولا وقاحة بالشكل ده".

وأشاد الإعلامي بالطريقة التي تعامل بها الفنان محمد رمضان مع الموقف، ورده عليها، قائلًا: "محمد رمضان بدأ يعي مسئوليته المجتمعية ونضج كثيرًا، ولا استبعد تدخل النائب العام دون بلاغ".

وتابع: "أتعشم أن يتدخل النائب العام في هذه الأمور دون بلاغ.. حتى نصل لدرس قاسي ضد كل هؤلاء الغرباء على مجتمعنا ولا بد من ردع حقيقي لهذه الفتاة المستهترة ".

وفي أول تعليق منه للرد على التنمر الذي تعرض له، أكد الفنان محمد رمضان أنه فخور بلون بشرته ولون والده وأولاده، مشيرا إلى أن أولاده سيكونون ضد العنصرية والدليل على ذلك أن والدهم ووالدتهم من لونين مختلفين.

وقال محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

وفي وقت سابق، شوق النجم محمد رمضان، جمهوره بالكليب الجديد كورونا فيروس، موضحًا أنه سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشر محمد رمضان، صورة مع ابنه على، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلًا: "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم".

وفي وقت سابق، ثار جدل على مواقع التواصل حول احتفال الفنان المصري محمد رمضان بزفاف شقيقته بحضور عدد كبير من الأشخاص، رغم القيود المفروضة جراء تفشي وباء كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان تنمر ابن محمد رمضان بوابة الفجر الفجر التنمر

أخبار تهمك

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 6 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد الشرنوبي يغني "سلام وأنا همشي من سكات" بصحبة محمود حجازي

بعد التنمر.. دياب يعلق على أزمة شقيقة محمد رمضان

انقسام السوشيال ميديا بين التنمر والتعاطف بسبب شقيقة محمد رمضان

شقيقة محمد رمضان: ليس لدي حسابات على "تويتر"

شاهد.. محمد رمضان يتستعين بنجله للدعاية عن "كورونا فيرس"

"الواد اسود زى ابوه".. محمد رمضان ونجله يتعرضان للتنمر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

09:20 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

11:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين