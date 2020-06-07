هجوم ناري من خالد أبوبكر على سيدة تنمرت بـ"محمد رمضان"

استنكر خالد أبوبكر، واقعة التنمر التي تعرض لها الفنان محمد رمضان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من إحدى السيدات المتابعة له، مناشدًا النائب العام التدخل ومعاقبة تلك السيدة.





وقال "أبوبكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "دي واحدة قليلة الأدب تهكمت على الفنان محمد رمضان وصورته مع ابنه، وسخرت من بشرة ابنه السمراء.. مفيش قلة أدب ولا وقاحة بالشكل ده".





وأشاد الإعلامي بالطريقة التي تعامل بها الفنان محمد رمضان مع الموقف، ورده عليها، قائلًا: "محمد رمضان بدأ يعي مسئوليته المجتمعية ونضج كثيرًا، ولا استبعد تدخل النائب العام دون بلاغ".





وتابع: "أتعشم أن يتدخل النائب العام في هذه الأمور دون بلاغ.. حتى نصل لدرس قاسي ضد كل هؤلاء الغرباء على مجتمعنا ولا بد من ردع حقيقي لهذه الفتاة المستهترة ".





وفي أول تعليق منه للرد على التنمر الذي تعرض له، أكد الفنان محمد رمضان أنه فخور بلون بشرته ولون والده وأولاده، مشيرا إلى أن أولاده سيكونون ضد العنصرية والدليل على ذلك أن والدهم ووالدتهم من لونين مختلفين.





وقال محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".





وفي وقت سابق، شوق النجم محمد رمضان، جمهوره بالكليب الجديد كورونا فيروس، موضحًا أنه سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".





ونشر محمد رمضان، صورة مع ابنه على، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلًا: "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم".





وفي وقت سابق، ثار جدل على مواقع التواصل حول احتفال الفنان المصري محمد رمضان بزفاف شقيقته بحضور عدد كبير من الأشخاص، رغم القيود المفروضة جراء تفشي وباء كورونا.