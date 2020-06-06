قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية بشأن عودة الحفلات مجددا

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قال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، إن النقيب الفنان هاني شاكر، بدأ التواصل مع المسئولين في لجنة إدارة أزمة كورونا، للتعرف على خطط الدولة لعودة الأنشطة الفنية خلال الفترة المقبلة في ظل خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.



وتابع "رمضان" كلامه من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يعرض على شاشة "TeN" الفضائية، أن لجنة إدارة أزمة كورونا، طلبت تصورنا حول عودة نشاط "الموسيقيين" لمناقشته ودراسته بشكلٍ جيد، مؤكدا أنه من المقرر تقديم الاقتراحات خلال الساعات المقبلة.



وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية ستقوم بتقديم مقترحات حول عودة الحفلات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعايش مع كورونا خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أن النقابة أعدت مقترحات خاصة بالتباعد الاجتماعي.

