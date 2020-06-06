في ذكرى وفاة محمود المليجي.. رفض الاستعانة بدوبلير في الأرض.. وهذا ما قال عنه يوسف شاهين

Advertisements

صنع نجوم وقدم معظم أبطال مرحلة الخمسينات والستينات عندما خاض تجربه الإنتاج ففي أفلام "الأم القاتلة، والمقامر، والملاك الأبيض، وسوق الـسلاح"، هو الفنان الكبير محمود المليجي.



كان الجميع ينظر إلى محمود المليجي، بدهشة لروعة تمثيله استطاع أن يجسد معظم الإدوار.



اكتسب محمود المليجي، مزيدًا من الشهرة والحرفية، وقدم فيلم "الأرض" عام 1970 وشخصية محمد أبو سويلم، الفلاح المكافح الذي لا يترك أرضه وعرضه.



حقق بهذه الشخصية نجاحًا كبيرًا، ورفض الاستعانة بدوبلير رغم صعوبة المشهد الشهير الذي قدمه وهو مكبل بالحبال والخيل تجره على الأرض وهو يحاول التشبث بجذورها، ليكون ذلك المشهد تميمة شخصيته الفنية.



وبعدها اختاره المخرج الكبير يوسف شاهين، لكي يشاركه في أعماله التالية حتى وفاته ومنها "الاختيار، العصفور، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، حدوته مصرية".



قال عنه يوسف شاهين: "كان محمود المليجي، أبرع من يـؤدي دوره بتلقائية لـم أجـدها لدى أي ممثل آخر، كمـا أنني شـخصيًا أخـاف من نظـرات عينيه أمام الكاميرا".

