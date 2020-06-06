Advertisements

عاجل - حسام عاشور يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

السبت 06/يونيو/2020 - 11:09 م
حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
كشف حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم عاشور بالانتقال لنادي الزمالك في الصيف المقبل عقب نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء، وورفض مسؤولو الأهلى تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري.

وكتب عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"كل ماهو متداول بخصوص موافقتي لانتقالي لنادي الزمالك غير صحيح".

وأضاف :"نادي الزمالك فريق كبير ولكن من الصعب  انتقالي للمنافس".

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى لضم لاعب خط وسط قوي، ليتعويض رحيل نجمه كريم الأحمدي المحتمل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

ووفقًا لموقع "المواطن" السعودي، أن نادي اتحاد جدة يفاضل بين لاعب الأهلي حسام عاشور وبين لاعب الزمالك  فرجاني ساسي لضم أحدهما لنادي النمور.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسام عاشور الصفوف الزمالك الأهلي الإنتقالات الصيفية

أخبار تهمك

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي لن يُتوج بالدوري المصري لهذا السبب

منذ نصف ساعة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

حكم نهائي.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في اقتحام قسم حلوان

منذ أقل من ساعتين

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 3 ساعات

ليس ساسي أو بن شرقي.. عرض سعودي ضخم لضم موهوب الزمالك

منذ ساعة

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حسام عاشور يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ ثلث ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يفاضل بين فرانك كوم وبن خماسة لخلافة طارق حامد

تقارير.. اتحاد جدة يضم نجم الزمالك مقابل 4 ملايين دولار

اتحاد جدة يوضح حقيقة المفاوضات مع عاشور وكهربا

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

أخبار الأهلي اليوم الأحد 5 أبريل: الكشف عن أول الراحلين.. حقيقة ضم قاطرة الأهداف.. هل يخون حسام عاشور الأهلي وينتقل إلى الزمالك؟

أخبار الزمالك اليوم الأحد: نجم الأهلي يرفض عرض الأبيض.. اعتذار الحضري للجماهير.. مبلغ ضخم للتخلي عن لاعب الفريق المعار

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

09:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين