عاجل - حسام عاشور يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

كشف حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط اسم عاشور بالانتقال لنادي الزمالك في الصيف المقبل عقب نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء، وورفض مسؤولو الأهلى تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري.





وكتب عاشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"كل ماهو متداول بخصوص موافقتي لانتقالي لنادي الزمالك غير صحيح".





وأضاف :"نادي الزمالك فريق كبير ولكن من الصعب انتقالي للمنافس".





وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى لضم لاعب خط وسط قوي، ليتعويض رحيل نجمه كريم الأحمدي المحتمل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا لموقع "المواطن" السعودي، أن نادي اتحاد جدة يفاضل بين لاعب الأهلي حسام عاشور وبين لاعب الزمالك فرجاني ساسي لضم أحدهما لنادي النمور.



