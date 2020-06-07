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وزير الاتصالات: نعمل على تحويل 80 خدمة حكومية للنظام الرقمي
الأحد 07/يونيو/2020 - 07:45 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لم تتلقى شكوى واحدة خلال أداء بعض الطلاب الامتحانات إلكترونيًا من بطء سرعة الإنترنت، وتابع: "لا يوجد ولا شكوى من أداء سرعة الإنترنت خلال امتحانات الطلاب".
وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أن مصر لديها بنية معلوماتية قوية أثبتت جدارتها خلال أزمة فيروس كورونا، رغم أن الأحمال بها تضاعفت كثيرًا مما كانت عليه قبل الجائحة.
وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة تعمل على تحويل 80 خدمة حكومية إلى النظام الرقمي، موضحًا أنه ستنطلق بعضها مثل، استخراج بطاقات التموين بالتنسيق مع وزارة العدل، والتوثيق واستخراج المستندات بالتنسيق مع وزارة العدل، مضيفا: "اخترنا هذه القطاعات لأنها الأكثر شيوعًا وتهم قطاع كبير من المواطنين".
ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة ستبدأ في النصف الثاني من هذا العام بتقوية البنية المعلوماتية في مصر وقطاع الاتصالات، وتابع: "سيستمر المواطنون يعتمدون على الإنترنت حتى بعد انتهاء الجائحة".
آخر مستجدات فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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