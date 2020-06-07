وزير الاتصالات: نعمل على تحويل 80 خدمة حكومية للنظام الرقمي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لم تتلقى شكوى واحدة خلال أداء بعض الطلاب الامتحانات إلكترونيًا من بطء سرعة الإنترنت، وتابع: "لا يوجد ولا شكوى من أداء سرعة الإنترنت خلال امتحانات الطلاب".

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أن مصر لديها بنية معلوماتية قوية أثبتت جدارتها خلال أزمة فيروس كورونا، رغم أن الأحمال بها تضاعفت كثيرًا مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة تعمل على تحويل 80 خدمة حكومية إلى النظام الرقمي، موضحًا أنه ستنطلق بعضها مثل، استخراج بطاقات التموين بالتنسيق مع وزارة العدل، والتوثيق واستخراج المستندات بالتنسيق مع وزارة العدل، مضيفا: "اخترنا هذه القطاعات لأنها الأكثر شيوعًا وتهم قطاع كبير من المواطنين".

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة ستبدأ في النصف الثاني من هذا العام بتقوية البنية المعلوماتية في مصر وقطاع الاتصالات، وتابع: "سيستمر المواطنون يعتمدون على الإنترنت حتى بعد انتهاء الجائحة".





آخر مستجدات فيروس كورونا