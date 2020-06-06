حقيقة تدخل وزير الإعلام لحل أزمة قناة النهار مع المجلس الأعلى

نفى مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما نُشر وتم تداوله بشأن وجود تدخلات لإلغاء قرار حظر ظهور عدد من الإعلاميين في وسائل الإعلام، وخاصة قناة النهار.





وقال المصدر فب تصريحات صحفية، إن المجلس يتمتع بالاستقلالية بنص الدستور، ولا يقبل أي تدخل من تي جهة في قراراته ةلتي تصدر وفقًا للقانون، وتراعي المصالح العامة للمجتمع.





وأضاف المصدر أن المجلس يهيب بوسائل الإعلام توخي الدقه عند تناول مايط يصدر عن المجلس من قرارات، مؤكدًا أن قرار المجلس بمنع ظهور عدد من الإعلاميين، سيتبعه قرارات أخرى مماثلة، حيث تخضع نقابة الإعلاميين لنصوص القانون، ويطالب المصدر الإعلاميين بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.





وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وأحد المواقع الإخبارية، أنباءً غير مؤكدة حول تدخل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن أزمة وقف 5 إعلاميين لديها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم القانونية.





وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، منع ظهور كلًا من: بوسي الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة، أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.





جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.



