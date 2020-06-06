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صلاح عبدالله يشارك جمهوره بأبيات شعر جديدة عبر إانستجرام"

السبت 06/يونيو/2020 - 11:42 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
مصطفى فكيه
شارك الفنان صلاح عبدالله، جمهوره بصورة جديدة له وعليها بعض الكلمات البسيطة من الأشعار الخاصة به، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث علق "عبدالله" على الصورة قائلاُ:" ياللي معاك الميه، وأنا عطشان وناسيني، هشرب دمع عينيا، ولا أقولكش إسقيني".

في سياق منفصل، شارك صلاح عبدالله في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، وبالأخص من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيس بوك".

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.
صلاح عبدالله يشارك جمهوره بأبيات شعر جديدة عبر إانستجرام"
صلاح عبدالله يشارك جمهوره بأبيات شعر جديدة عبر إانستجرام"
صلاح عبدالله يشارك جمهوره بأبيات شعر جديدة عبر إانستجرام"
صلاح عبدالله يشارك جمهوره بأبيات شعر جديدة عبر إانستجرام"

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مسلسل اتنين في الصندوق صلاح عبدالله اعمال صلاح عبدالله

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